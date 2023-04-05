AKP'li belediye depremzedeler için iftar ihalesini AKP'li isme verdi. Depremde bile rant

6 Şubat depremlerinin en ağır şekilde vurduğu illerden Gaziantep'te en büyük yıkıma uğrayan ilçelerden ikisi İslahiye ve Nurdağ oldu.



BirGün’den Okan Yücel’in haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin söz konusu iki ilçe için açtığı iftar yemekleri hazırlama ve dağıtım ihalesi, Gaziantep AKP İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Mart’ın kurduğu şirkete verildi.



6 MİLYON 750 BİN TL

3 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre yaklaşık maliyeti 13 milyon 800 bin TL olan iş için Mart’ın firması Zerafet Yemek Organizasyon Taşımacılık Temizlik Gıda Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi, ihaleyi 6 milyon 750 bin TL’lik teklifle kazandı. İhale, 22 Mart’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda yapıldı.



DAHA ÖNCE DE BENZER İHALELER VERİLMİŞTİ

2018'de kurulan şirket, daha önce de AKP’li belediyeden iftar yemeği organizasyonu ihaleleri almıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin benzer içeriklerle 2018 - 2020 yılları arasında arasında açtığı ihalelerden 7'sini alan şirketin o dönem kazandığı ihalelerin toplamı 1 milyon 622 bin TL'yi bulmuştu.



Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 3 Ocak 2018’de kurulan şirket yaklaşık bir buçuk yıl sonra sermaye artırımına gitmişti.



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