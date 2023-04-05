5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li belediye depremzedeler için iftar ihalesini AKP'li isme verdi. Depremde bile rant

AKP'li belediye depremzedeler için iftar ihalesini AKP'li isme verdi. Depremde bile rant

Depremin en çok vurduğu yerlerden İslahiye ve Nurdağ'ın iftar ihalesi AKP'li belediye tarafından AKP İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesine verildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:16
Takip Et

AKP'li belediye depremzedeler için iftar ihalesini AKP'li isme verdi

AKP'li belediye depremzedeler için iftar ihalesini AKP'li isme verdi. Depremde bile rant
+
Aa
-

6 Şubat depremlerinin en ağır şekilde vurduğu illerden Gaziantep'te en büyük yıkıma uğrayan ilçelerden ikisi İslahiye ve Nurdağ oldu.

BirGün’den Okan Yücel’in haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin söz konusu iki ilçe için açtığı iftar yemekleri hazırlama ve dağıtım ihalesi, Gaziantep AKP İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Mart’ın kurduğu şirkete verildi.

6 MİLYON 750 BİN TL
3 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre yaklaşık maliyeti 13 milyon 800 bin TL olan iş için Mart’ın firması Zerafet Yemek Organizasyon Taşımacılık Temizlik Gıda Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi, ihaleyi 6 milyon 750 bin TL’lik teklifle kazandı. İhale, 22 Mart’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda yapıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER İHALELER VERİLMİŞTİ
2018'de kurulan şirket, daha önce de AKP’li belediyeden iftar yemeği organizasyonu ihaleleri almıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin benzer içeriklerle 2018 - 2020 yılları arasında arasında açtığı ihalelerden 7'sini alan şirketin o dönem kazandığı ihalelerin toplamı 1 milyon 622 bin TL'yi bulmuştu.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 3 Ocak 2018’de kurulan şirket yaklaşık bir buçuk yıl sonra sermaye artırımına gitmişti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
4
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
5
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Erhan Çelenk suskunluğunu bozdu
﻿Erhan Çelenk suskunluğunu bozdu
﻿Erhan Çelenk suskunluğunu bozdu
﻿Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener ile görüştü
﻿Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener ile görüştü
﻿Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener ile görüştü
﻿Muharrem İnce, Anıtkabir’de
﻿Muharrem İnce, Anıtkabir’de
﻿Muharrem İnce, Anıtkabir’de
﻿Şenol Güneş Kadıköy'deki ilk galibiyeti için: Ben kazanmadım
﻿Şenol Güneş Kadıköy'deki ilk galibiyeti için: Ben kazanmadım
﻿Şenol Güneş Kadıköy'deki ilk galibiyeti için: Ben kazanmadım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.