Oy atmaya gittiğinizde bu kız çocuğu aklınıza gelsin. Günlerce yardıma gelen olmadı

Editör: Bengü Zorlu

11 ilde devasa yıkıma yol açan depremde binlerce insan öldü. Felaketin yaşandığı günden beri ölenlerin sayısı açıklanırken, geriye acı dolu anne-babalar kaldı. Bazı ebeveynler ölen çocuklarının mezarına dahi ulaşamadı.

Uzmanlar senelerdir depreme karşı AKP iktidarını uyarmıştı. İlk baştan bu yana yapılan uyarılar dikkate alınsaydı belki de felaketin boyutu bu kadar yıkıcı olmayacaktı…

PLANSIZLIK, ORGANİZASYONSUZLUK 6 ŞUBAT’TAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Deprem ülkesi olduğu bilinen Türkiye’de 22 senedir iş başında olan hükümetin özellikle fay hattında yer alan kentler için gerekli çalışmaları yürütmediği depremle birlikte gün yüzüne çıktı.

Kriz yönetiminde sınıfta kalan hükümet müdahale, organizasyon ve koordinasyon konusunda da zayıf kaldı.

BİR FOTOĞRAF HER ŞEYİ ANLATTI

Bu durum fotoğraflara da yansıdı. Çekilen bir fotoğraf karesi ise 14 Mayıs seçimleri öncesi “kime oy verilmeyeceğini” bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu fotoğrafta deprem nedeniyle ölen çocuğun mezarında ne ismi ne de kim olduğu yazıyor.

“Kimsesiz kız çocuğu” ifadesinin yer aldığı mezarı görenler yaşanan çaresizliğe şahit oldu.

Felaketin en yürek burkan, en travmatik kısmı da ölen çocuklarına ulaşıp kendi elleriyle toprağa veremeyen ailelerin yaşadıkları oldu.

KİMSESİZ ÇOCUK MEZARLARI EN AZ DEPREM KADAR YIKICI

Depremden daha şiddetli olan belki de evlatlarına ulaşamayan anne babaların yaşadığı travmalar…

Onlar, çocuklarının nerede gömülü olduklarını dahi bilmiyorlar. O aileler evlat acısı yaşadıklarına mı üzülecek, çocuklarının cansız bedenlerini toprağa verip anne baba olarak son görevlerini yapamadıklarına mı isyan edecek bilinmiyor…

İşte kahreden o fotoğraf…