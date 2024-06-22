66 gün önce 'Babama gidiyorum' dedi! Selin sırra kadem bastı

Şehzadeler'de annesi Yeliz Karalar ile yaşayan Selin Öztürk, 16 Nisan'da "Babamın yanına gidiyorum, duş alıp döneceğim" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızına ulaşamayan ve endişelenen Karalar, polise kayıp başvurusunda bulundu. O günden beri kızından haber alamadığını ve umudunun azaldığını söyledi. Manisa polisi ise, genç kızın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı derinleştiriyor.

Kurban Bayramı'nı hüzünle geçirdiklerini ifade eden Karalar, "Herkes çocuğuyla bayramlaştı, ben kapıda, telefonda kızımın haberini bekledim. Ne uyku ne de sinir sistemim kaldı. Bayramım zehir oldu" şeklinde konuştu.

'ÖLÜYSE EN AZINDAN BİR MEZAR YAPTIRAYIM'

Kızının nerede olduğuna dair hiçbir bilgi alamadığını söyleyen Yeliz Karalar, "Kimse bir şey söylemiyor. Her sorduğumda 'Aranıyor' cevabını alıyorum. Kızımın sürekli evden kaçtığı söyleniyor, bu doğru değil. Kızım dışarı çıksa bile bir saat sonra yanıma dönerdi. İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Kaybolan 22 yaşında bir genç kız var.

Bir anne kendi çocuğunu tanımaz mı? Aklımda iki ihtimal var: Ya kızımı bir yere kapattılar ve işkence yapıyorlar ya da öldürüp bir yere attılar. Başka açıklaması olamaz. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. İster ölü ister diri. Eğer yaşıyorsa sağ salim getirsinler. Eğer ölmüşse, gidip onun için bir mezar yaptırmak istiyorum" dedi.

'”ÇOCUĞUMUN CENAZESİNİ ALMIŞ GİBİ OLDUM”

15 gün önce Adli Tıp'a DNA örneği verdiğini belirten Yeliz Karalar, "Sessiz kalmayacağım. Kızımı ya bulacağım ya bulacağım. Bu olayın içinde yer alan herkesi adalet önüne çıkaracağım. Onların vicdansızlıkları varsa, benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti var. Adli Tıp'a DNA örneği verdiğimde sanki çocuğumun cenazesini almış gibi hissettim. İki gün kendime gelememiştim. Umarım DNA örneğim orada kalmaz ve kızımı sağ salim bulurum. Bulduğumda, kızımı kimseye bırakmayacağım. Kızımı sağ olarak bulsunlar, bir gece yanımda uyusun, sonra onu tedavi ettirmek için kendim götüreceğim" ifadelerini kullandı.