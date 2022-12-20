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67 yaşındaki emekli öğretmen gözlüklerinden kurtuldu

67 yaşında emekli öğretmen Bedriye Leyla Sever, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer tarafından yapılan başarılı ameliyat ile gözlüklerinden kurtulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:29
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67 yaşındaki emekli öğretmen gözlüklerinden kurtuldu

67 yaşındaki emekli öğretmen gözlüklerinden kurtuldu
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İHA’nın haberine göre; Yıllardır hem yakın hem de uzak mesafe için yüksek numaralı gözlük kullanan Bedriye Leyla Sever, her iki gözünde gelişen katarakt nedeniyle artık gözlükle dahi göremiyordu.

Doç. Dr. Yavuzer tarafından lens teknolojilerinin tamamı hakkında bilgilendirilen Bedriye Leyla, yeni teknoloji “uzak-orta mesafe lensi “ yönteminin kullanıldığı başarılı ameliyat ile gözlüklerine veda etti.

Konu hakkında bilgi veren Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer, “Bedriye Leyla Hanım’ın, katarakt hastalığı ile birlikte yaşa bağlı olarak gelişen görme problemi sebebiyle görme keskinliği oldukça düşmüştü. Yüksek dereceli uzak ve yakın gözlüğü kullanan hastamız için kaliteli görüşün sağlanması oldukça eziyetliydi. Hastamızı yeni teknoloji “uzak-orta mesafe lensi “ kullanarak ameliyat edeceğimizi kendisi için en uygun tedavinin bu şekilde mümkün olabileceğini paylaştık. Bedriye Leyla Hanım da yeni teknoloji “uzak-orta mesafe lensi “takmamızın uygun olacağına karar verdi. Gerçekleştirdiğimiz ameliyat ile Bedriye Leyla Hanım, uzak ve yakın gözlüklerinden kurtuldu. Bu şekilde uzağı ve elindeki kitap yazılarını artık gözlüksüz bir şekilde okuyabilmektedir’ dedi.
Bedriye Leyla Hanım ise Adıyaman’dan gelerek, tercih ettiği için pişman olmadığını, Doç. Dr. Kamil Yavuzer ile ekibinden ve hastaneden çok memnun olduğu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Bedriye Leyla Hanım Güneydoğu Anadolu’da böyle hastanelerin ve başarılı doktorların çoğalması gerektiğinin altını çizdi.

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