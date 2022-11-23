İspanya Kralı Katar'da coştu

İspanya kralı Felipe, Kosta Rika maçında yerinde duramadı.
Maçı İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izleyen kral her golde ayağa kalktı ve tezahürat yaptı.
İspanya kralı Felipe, Kosta Rika maçında yerinde duramadı.
Maçı İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte izleyen kral her golde ayağa kalktı ve tezahürat yaptı.
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