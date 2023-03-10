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7. Yargı Paketi'nde yer alan narkotik suçlarla ilgili değişiklikler açıklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 7. Yargı Paketi'nde yer alan narkotik suçlarla ilgili değişiklikleri açıkladı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:40
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7. Yargı Paketi'nde yer alan narkotik suçlarla ilgili değişiklikler açıklandı

7. Yargı Paketi'nde yer alan narkotik suçlarla ilgili değişiklikler açıklandı
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(İHA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 7. Yargı Paketi'nde yer alan değişikliklere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Ceza artışlarıyla ilgili alınan kararda, 'Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti suçunun cezası alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak'" denildi.

Erteleme ve denetimli serbestlik usulü yenileniyor

Erteleme ve denetimli serbestliklerle ilgili, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak suçuna dönük erteleme ve denetimli serbestlik usulü yenileniyor" ifadeleri kullanıldı.

Zorunlu tedavi kararının 48 saat içinde verilmesi öngörülüyor

7. Yargı Paketi'nde yer alan değişiklikte, Türk Medeni Kanunu'nun 437. maddesine göre zorunlu tedavi kararlarının da 48 saat içinde verilmesi öngörülüyor. Madde bağımlısı hükümlüleri de içeren değişiklikte, "Uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklu ve hükümlü olanlar ile başka bir suçtan tutuklu ve hükümlü olup, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilenlerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor. Buna göre, tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmak üzere müstakil ceza infaz kurumları açılabilecek veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümü bu amaç için tahsis edilecek" kararı alındı.

Soruşturma ve kovuşturma beklenmeden uyuşturucu maddeler imha edilecek

Uyuşturucu maddelerin imhası konusunda, "El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesi ve imha edilecek" denildi.

Uyuşturucu madde ihbarında bulunanların kimlikleri gizli tutulacak

Söz konusu değişiklikte uyuşturucu madde ihbarında bulunanlar için, "Uyuşturucu maddeden elde edilen suç gelirlerini veya mal varlığını aklayanları bildirenlerin kimlikleri gizli tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

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