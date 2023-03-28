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Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:30
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Yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
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(AA) Kira uyuşmazlıkları artık mahkemeye gidilmeden çözülecek, ara bulucuya başvuru zorunlu olacak. Ağır hasta çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenebilecek.

Yargı alanında bir çok yeniliği beraberinde getiren düzenleme yasalaştı.

ARA BULUCULUK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Yasanın yürürlüğe girmesiyle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Hükümlü annenin toplam cezasının 10 yıldan az olması gerekiyor. Kararı cumhuriyet başsavcılıkları verecek.

Ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili anlaşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu hale geldi. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da zorunlu ara buluculuk kapsamına alındı.

'ÇAT-KAPI' HACİZ TARİHE KARIŞIYOR

Uyuşturucu suçlarına ilişkin hükümlerin kapsamı da genişletildi. Sentetik uyuşturucu ve türevleri, ilgili madde kapsamına alınarak cezanın alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapse çıkartıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale geldi.

Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak. Artık hakim onayı olmadan haciz kararı gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkartıldı.

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