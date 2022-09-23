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  • 7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma

7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma

 Ümraniye'de trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan minibüs sürücüsü Selahattin S.'nin  tutuklandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 19:50
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7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma

7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
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Bıçaklanan motosikletli Berk D.'nin serbest olduğunu öne sürdüğü Selahattin S.'nin olaydan sonra tutuklandığı kaydedilirken mahkemedeki savunmasında,  “Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış" dediği ifade edildi.

Olay geçen çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Selahattin S., Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, Selahattin S.'yi uyarmak isteyince aralarında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle Selahattin S. aracından bıçakla aşağıya indi.

Selahattin S. 'yi annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan Selahattin S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Berk D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, yaşanan bıçaklı saldırı anı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Selahattin S. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Selahattin S. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe Selahattin S.'nin “Silahla basit yaralama" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Hakimlikteki ifadesinde Selahattin S.'nin, “Olay günü yolda giderken motosikletli önümü kesti. Motor sürücü ile tartışma yaşadık. Aracımda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Onda bıçak olup olmadığını görmedim. Suçumu kabul ediyorum. Ben de ondan şikayetçiyim" dediği belirtildi. 

 

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burak
23.09.2022 20:07
trafikte kimseyle yuz goz olmamak lazim hatta trafige cikmamak lazim hatta bu ulkede bulunmamak lazim  
 
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