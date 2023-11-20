70 bin ağacın katledildiği Akbelen’de tarlaları su bastı. Doğa affetmiyor

Akbelen Ormanı’nda kesilen 70 bin ağaç, köylülerin tarlalarına ve yollara akın eden yağmur suları ve erozyon tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
70 bin ağacın katledildiği Akbelen’de tarlaları su bastı. Doğa affetmiyor

Orman işletmesi kesim ekibine direnen köylüler, ormanı korumak için çadır kurarak nöbet tutmuştu. Orman tahsis iznine açılan davada ise mahkeme hakiminin avukata hakaret etmesi ve maden yönetmeliğinin değiştirilmesi gibi ilginç olaylar yaşandı.

Köylüler ormanı korumak için nöbet tuttu

17 Temmuz 2021’de şafak baskını ile ormana giren orman işletmesi kesim ekibi, 30 ağaç kestikten sonra köylülerin direnişiyle karşılaştı. Köylüler, Akbelen Ormanı’nı korumak için orman içine çadır kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı. Köylüler, ormanın doğal yaşamı, su kaynakları ve iklimi koruduğunu, madencilik faaliyetlerinin ise çevreye zarar vereceğini savunuyor.

Orman tahsis iznine açılan davada skandal

Orman tahsis iznine açılan davada ise hukuksal süreçte skandal olaylar yaşandı. Birinci bilirkişi keşfinde mahkeme hakimi, köylülerin avukatına “ruh hastası” diyerek hakaret etti. Avukatların bu hakareti tutanak altına alıp itiraz etmesi üzerine bilirkişi keşfi iptal edildi. İkinci bilirkişi keşfinden bir gün önce ise maden yönetmeliği değişikliği Akbelen davasına bir müdahale olarak görüldü. 28 Şubat gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kamu yararı gerekçesiyle tapuda kayıtlı olan zeytinliklerde madencilik yapılmasının önü açıldı.

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