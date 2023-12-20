76.7 milyar liralık yol ihalesi Limak'a verildi. Yedik yedik doymadık ihaleleri tam gaz. Hapır hupur şapır şupur yarabbi şükür durumu

BirGün’ün haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya-Alanya Otoyolu projesi ihalesi, yap-işlet-devret modeli esas alınarak, KDV hariç 76,7 milyar liraya “Beşli Çete”den Limak’a verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Antalya-Alanya Otoyolu Projesinde, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yol bulunuyor. Toplam 122 kilometre uzunluğunda olan yol projesinde, 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük var.

İHALEYE İLK TEPKİ CHP’DEN GELDİ

Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan projenin, kamu kurumlarını zarara uğratacağını belirten CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, 76,7 milyar liraya Limak’a ihale edilen projenin geçen yıl yapılması halinde 7 milyar TL’lik maliyet oluşacağını söyledi.

Erdem, “Projeye değil, yapılış biçimine karşıyız. Görünen o ki AKP iktidarı Antalya’ya devlet imkânlarıyla yatırımı çok görüyor” dedi. Bakanlığın ilk ihale şartnamesinde günlük 45 bin geçiş garantisinin verildiğini anımsatan Erdem, özetle şunları söyledi: “Başlangıç geçiş ücreti kilometre başına 0.07 avro+KDV olarak pazarlığa sunulmuştu. Bunda bir değişiklik var mı, bilmiyoruz. Antalyalılar bu yolu kullanınca ne kadar ücret ödeyecek, Bakan bey çıksın açıklasın. Ayrıca günlük araç geçiş garantisinin 45 bin olarak belirlendiği ve projeyi üstlenecek şirkete 6 ayda bir gelir ödemesinin garanti edildiğini biliyoruz. 20 yıllık sözleşme kapsamında, geçiş ücretlerindeki düşüşlerden kaynaklanacak farkın da devlet tarafından yani vatandaşın cebinden ödeneceği ortada” açıklamasında bulundu.