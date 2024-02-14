71 yaşında 17 torunu olan atlet her gün 10 km koşuyor

Babasını kaybettikten sonra 6 yaşında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtta yaşamaya başlayan Yıldız, öğretmenlerinin teşvikiyle atletizme başladı ve 25 yıl boyunca spora devam etti. Ekonomik sıkıntılar yüzünden 14 yıl ara verdiği spora yıllar sonra yeniden dönen Yıldız, 2011 yılında Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede altın madalya kazandı.

Spor kariyerinde Türkiye şampiyonluğu gibi birçok başarı elde eden ve dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Yıldız, hareketli yaşamı sayesinde sağlıklı kalıyor.

• Yıldız: "Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşiyoruz"

Yıldız, başarılarıyla devlet korumasındaki çocuklara ve yaşıtlarına örnek olduğunu belirterek, AA muhabirine, çevresinde hareketli yaşamıyla bilindiğini söyledi.

Yıldız, spora çok önem verdiğini ifade ederek, "İnsanların spor yapmamasına anlam veremiyorum. Her gün spor yaptığımı duyunca şaşırıyorlar. 6 çocuğum ve 17 torunum var. Onlar benim hareketli yaşamıma alışık." dedi.

Yıldız, vücudun harekete de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bazıları ilaçla, biz ise hareketle iyileşiyoruz. Günde 45 dakika hareket ediyoruz. Çocuklar, bu konuda isteksiz davranıyor. Hemen 'bitirip gidelim' diyorlar. Benim bir bahçem var. Kendi elimle ekiyorum, dikiyorum, suluyorum ve çok keyif alıyorum. Toprakla uğraşmak bana güç veriyor. Günlük 10 kilometreden az koşmuyorum. Bu yaşta bu çevikliği sağlayan şey, spor, hareket ve düzenli yaşam."

• "Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmayı öğrendim"

Yıldız, yurtta 13 yıl kaldığını ve buranın kendisine çok şey kattığını anlattı. Yıldız, "Yurtta, kararlı, disiplinli ve başarılı olmayı öğrendim. Yurtlar bir kamp gibiydi. Yapılması gerekenlerin saati belliydi. Hiç pes etmedim ve hep hırslıydım." diye konuştu.

Yıldız, koşmaya devam edeceğini söyledi.

• Dernek başkanı da Yıldız'ı örnek aldı, koşmaya başladı

Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği Başkanı Mürsel Gökçen, kendisinin de yurtta büyüdüğünü dile getirdi.

Gökçen, Durali Yıldız'ın kendisine örnek olduğunu ifade ederek, "Durali abiye hayranım ve son iki yıldır koşuyorum. Ben 60 yaşındayım ama onun yaptıklarını yapamıyorum. Mesela bacağımı onun gibi kaldıramam, onun koştuğu kadar koşamam. Onu herkese örnek gösteriyoruz." dedi.