Fenerbahçe'nin liderliği Galatasaraya nasıl kaptırdığını Fatih Saboviç açıkladı

Fenerbahçe'de son beş lig maçında gol veya asist katkısı veremeyen Sebastian Szymanski, adeta suskunları oynuyor. Yıldız futbolcunun son dönemdeki düşüşünde ise çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda anahtar oyuncularından biri olan Sebastian Szymanski, son dönemde yaşadığı performans düşüklüğü ile dikkat çekiyor. Polonyalı orta saha, sarı lacivertli forma ile çıktığı son beş karşılaşmada gol veya asist katkısı yapamadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu düşüşüyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

14 OCAK'TAN BU YANA SUSKUN

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla en son skor katkısını Gaziantep FK deplasmanında yaptı. Polonyalı yıldız, 14 Ocak'ta oynanan mücadelede İrfan Can Kahveci'nin 81. dakikada kaydettiği golün asistini yapan isimdi. Szymanski, daha sonra ligde oynanan Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında suskun kaldı.

'FREDSİZLİK' SENDROMU!

Polonyalı futbolcunun performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde Fenerbahçe dört puan kaybederken, sarı lacivertliler liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

Öte yandan Szymanski'nin bu performans düşüklüğünde Fred detayı dikkat çekti. Sezonun geneline bıkıldığında Szymanski'nin, Fred ile birlikte oynadığı maçlarda çok daha yüksek bir performans sergilediği ortaya çıktı. Polonyalı yıldız, Fred ile birlikte çıktığı 15 lig maçında 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Fred'in olmadığı 10 maçta ise Szymanski gol atamazken sadece 3 asist yaptı.

OFANSİF GÜCÜ AZALIYOR

Polonyalı futbolcunun, Fred'in olmadığı maçlarda daha fazla geriye gelmek zorunda kaldığı, Fred ile oynadığı karşılaşmalarda ise Brezilyalı futbolcunun yaptığı baskı ile kazanılan toplarla skora hemen etki ettiği görülüyor.

Szymanski bu sezon Fenerbahçe ile toplam 38 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda toplam 12 gol atarken 10 da asist yaptı. Polonyalı, Avrupa kulüpleri tarafından da yakından takip ediliyor.