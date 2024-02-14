Fenerbahçe kupada 3-0 kazandı. Yarı finale çıktı

Kaynak: İHA
Fenerbahçe kupada 3-0 kazandı. Yarı finale çıktı
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi’ni 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley Çeyrek Final maçında Sarıyer Belediyesi ile karşılaştı.

Burhan Felek'te oynanan maçı sarı-lacivertlile 3-0 kazandı ve yarı finale çıkmayı başardı.

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Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Merelin Nikolova, BingTong Shi, Karmen Aksoy, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)

Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)

Süre: 68 dakika (21, 20, 25)

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