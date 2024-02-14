Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı öncesi flaş sözler: Galatasaray armasını kupayla taçlandırmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile mücadele edecek.

Karşılaşma, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Serge Aurier ile ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Serge Aurier bugün İstanbul'a geldi ve bizimle birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un diğer sözleri şu şekilde;

"Buradaki hedeflerimize ulaşmak için yarınki maç önemli bir maç. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz çünkü taraftarımızla birleştiğimizde yakaladığımız bir üstünlük var.

Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. %100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz."

''Bu sene önümüzde daha çok hedefimiz var. Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Ligi var. Önümüzdeki 4 kupayı da kazanmak istiyoruz. Bu birlikteliğe başarı için ihtiyacımız var. Oyuncularımla birlikte sahadaki mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorum. Birlikteliği yakalamak için etkili bir oyun ortaya çıkartmamız gerekiyor. Futbolun içinde farklı hikayeler var. Burada başarılı olmak ve Galatasaray armasını kupayla taçlandırmak istiyoruz. Burada kazanan her zaman Galatasaray oluyor."

ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

"Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda olan bir şey. Oynanmaya uygun gördüler. Stadı görünce TFF'nin doğru kararı verip vermediğini göreceğiz. Tüm sorumluk Türkiye Futbol Federasyonu'nunda. Hangi sahada ve zeminde olursa olsun ona göre oyuncularımız hazırlayacağız. Olumsuz bir şey olursa bu da TFF'nin hatalarından biri olacaktır."

TORREIRA: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDEKİ AVANTAJI KULLANMALIYIZ

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın açıklamalı ise şöyle;

"Bizim için çok önemli bir maç. Sparta Prag karşısında konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek, aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Taraftarımızın önündeki avantajımızı kullanmalıyız.''

''1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre boyunca nasıl oynadığımı, tutkuyla oynadığımı görüyorsunuz. Benim için en önemlisi formanın önündeki armam. Okan hocayla çalışmak benim için çok büyük bir keyif. Takımı bir araya getiren bir insan. Teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Takımın içindeki herkes bizlerin iyi olmasını istiyor. Bu kadar önemli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte büyük başarılar elde edeceğine eminim. Galatasaray'da birçok başarıya imza atacağız. Bana güven verdiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum."