73 yaşındaki adam cinsel organına çalıştırmak için pil taktı. Yarısını aldılar

Kaynak: T24
73 yaşındaki adam cinsel organına çalıştırmak için pil taktı. Yarısını aldılar
Avustralya’da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. 73 yaşında bir adam penisine pil takması şaşırttı.

T24’te yer alan habere göre; Avustralya’da 73 yaşındaki bir adam, penisine üç adet düğme tipi pil taktıktan sonra acil ameliyata alındığı bildirildi.

Kimliği açıklanmayan adam, pilleri penisine kasıtlı olarak yerleştirerek kendi cinsel tatminini yaşamaya çalıştığını dile getirdi.

Doktorlar, “Bu, düğme pil takılmasıyla bize bildirilen ilk üretral nekroz vakası ancak hasta daha önce de pilleri sıkıştırmadan içeriye birkaç kez yerleştirmiş” sözlerini kullandı.

24 SAAT BEKLEDİ

Hastaneye başvurmak için 24 saat bekleyen adam, acil ameliyata alındı. Pillerin aşındırıcılıkları sadece iki saat içinde nekroza (vücut dokusunun ölümü) neden olabilmekte. Doktorlar, birkaç başarısız girişimin ardından pilleri çıkarabildi.

Doktorlar, “Çıkartılan pillerin tümü siyah katran benzeri malzemeyle kaplanmıştı. Yaygın derecede nekroz geliştiğine dair korkularımız gerçekleşti ve üretranın bir kısmının alınması gerekti” dedi.

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