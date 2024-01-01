Penisini gören bankacının dünyası başına yıkıldı. 3 santim uzatmak için ameliyat olmuştu

Tekirdağ’da yaşayan bankacı İ.T., penis büyütme ameliyatı olmaya karar verdi. Ancak İ.T., ameliyatın ardından doktorun kendisine söylendiğini iddia ettiği büyüme gerçekleşmeyince dava açmaya karar verdi.

12 CM’DEN 11’E DÜŞTÜ

Halk TV'nin haberine göre; Doktor, hastaya minimum 3 cm uzama, maksimum 5 cm uzama ve minimum 1,5 cm, maksimum 3 cm çap artışı vaat etti fakat operasyondan sonra hastanın cinsel organı 12 cm'den 11'e düştü ve inceldi. 29 Ocak 2022'de İ.T'nin ameliyatı yapıldı ve kanama oldu. Doktor haberdar edilerek İ.T. tekrar ameliyat edildi. İkinci ameliyat sonrası kanama durdu. İ.T., bir ay boyunca yürümekte zorlandı ve ameliyat izi kaldı.

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Operasyon sonrası istediği penis boyuna erişemeyen İ.T., doktoruyla görüştü. Doktor, tekrar ameliyat olmak için uygun zamanı beklemesini söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Söylemez ve İ.T. arasında devam eden görüşmeler zaman içinde sıkıntılı bir duruma dönüştü. Bunun üzerine İ.T., soluğu mahkemede alarak 500 bin TL tazminat talebinde bulundu.

Dava dilekçesinde, doktorun penis boyu ile vaatleri ve hastanın penis boyunun küçüldüğü yazılırken doktorun hatalı müdahale yaptığı yazıldı.

HASTAYA RAKAMSAL VAATTE BULUNULMADI

Doç. Dr. Söylemez adına yapılan savunmada ise hastanın anatomik yapısı nedeniyle uzama olmama yada ortalama uzamadan daha az uzama ihtimali anlatıldığı yazıldı. savunmada, hastaya rakamsal bir vaatte bulunulmadığı da belirtilerek doktorun yaptığı işlemlerde herhangi bir kusur olmadığı da söylendi.

"PENİS BOYUNDA KÜÇÜLME OLMAMIŞTIR"

Doç. Dr. Söylemez'in savunmasında hastanın cinsel organın boyutunun değişmediği "Davacı hastanın penis boyunu 12 cm olarak belirttiği ancak müvekkil hekimin yaptığı ölçümde 11 cm olarak penis boyu ölçülmüş olup, davacının penis boyunda küçülme olmamıştır." ifadeleri ile açıklanmıştır.

Savunma dilekçesinde İ. T.'nin manevi tazminat talebinin aşırı olduğu belirtildi ve "Davacının başka bir doktordan yüksek bir ücret alması ve bu ücreti maddi tazminat olarak talep etmesi, haksız zenginleşmeye yöneliktir ve kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

Dava dosyasına ilişkin yargılama sürerken, bankacı İ. T. ile Doç. Dr. Halük Söylemez’in avukatları ise davaya ilişkin yorum yapmak istemedi.