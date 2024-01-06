Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarının meslekleri şaşırttı. 200 dolara İsrail'e atmışlar

Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların, Mossad adına “uluslararası casusluk” faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 15 kişi tutuklandı. Savcılığın sevk yazısına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçmişte İsrail İstihbarat Servisi’nin faaliyetlerini engellemek amacıyla toplanan delillerle soruşturmalar yürütüldü.

PARA TRANSFERİ BELİRLENDİ

İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişilerin, ülkede bulunan Filistin ve Suriye uyruklu kişilerle iletişime geçerek İsrail Devleti için önemli bilgi ve belgeler elde ettiği, bu bilgilerin karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler aracılığıyla bilgi veren kişilere para transferi yapıldığı belirtildi.

"ŞÜPHE UYANDIRMAYAN KİŞİ" AYRINTISI

“Şüpheli olmayan kişi” detayı Profesyonel olarak yapılması gereken işlerde dedektiflerin kullanıldığı, taktik işlerde ise genellikle şüpheli olmayan kişilerin kullanıldığı belirtildi. Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevleri verildi.

Dedektiflerin sistem açıklarından, kritik devlet kurumlarında çalışan kişilerden yararlandığı ve devletin veri tabanındaki bilgileri elde ettikleri belirtildi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Bu bağlamda, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik ilgili kurumlarla yürütülen çalışmalar ve savcılığa gönderilen bilgi ve belgeler sonucunda, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi’nin (İÇOM) olası hedefleri belirlendi.

BELGE VE FOTOĞRAFLAR GÖNDERİLDİ

Sevk yazısında ayrıca, tüm dosya ve deliller incelendiğinde, şüphelilerin İsrail istihbaratı olan İÇOM adına faaliyet göstererek İsrail Devleti için önemli ve tehlikeli olan özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını elde ederek İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan para sistemlerini kullanarak menfaat sağladıkları anlaşıldı.

FİLİSTİNLİ YARALILARLA İLGİLENDİ

Yazıda, Hazem M.A.E. adlı şüphelinin sağlık destek personeli olarak çalıştığı, özellikle son dönemde Filistin’den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, bu kişilerle ilgili topladığı bilgileri İsrail istihbaratı ile paylaştığı belirtildi.

YARDIM DERNEĞİNDE ÇALIŞTI

Şüpheli Muhammed B’nin, Filistin’de yaşayan Müslümanların İsrail tarafından maruz kaldığı zulmü anlatmayı amaçlayan bir dernekte çalıştığı belirtildi. Şüphelinin toplantılara katılacak kişilerin kişisel bilgi formlarını topladığı ve bu bilgileri Lübnan uyruklu Kanada vatandaşı Cemal H’ye 500 dolar karşılığında ilettiği belirtildi.

200 DOLARA CAMİYİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR

Şüpheli Amal S.E.S, Türkiye’deki Süleymaniye Camii’nin iç ve dış kısımlarını videoya çekti ve bu videoyu bir kişiye gönderdi. Bu hizmet karşılığında 150-200 dolar aldığı belirtildi. Zanlıların telefon trafiği ve para transferleri hakkında detaylar da paylaşıldı ve bazılarının suçtan kurtulmak için savunma yaptıkları ifade edildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından soruşturma hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “siyasal veya askeri casusluk” suçundan dolayı 34 şüphelinin gözaltına alındığını ve sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini belirtti. Bu şüphelilerden 15’i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve 8’i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

NE OLMUŞTU:

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve kaçırma gibi eylemler yapmayı planladığı bilgisi elde edildi. Bu faaliyetlerin “uluslararası casusluk” kapsamında olabileceği düşünülerek, 46 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. 2 Ocak’ta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır’da belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 34 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi. 34 şüpheliden 26’sı, “siyasal veya askeri casusluk” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 11’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 8 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.