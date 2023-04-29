8 saatte hazır olan soğan turşusu nasıl yapılır

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hastalıklara gerekse hasta olmadan önce tedbir amaçlı olarak doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Birçok faydası olduğu bilinen soğan turşusunun 8 saatte hazırlandığının sosyal medyadan paylaşılması dikkat çekti.

SOĞAN TURŞUSU TARİFİ

3-4 adet mor soğan

1 çay bardağı sirke

Kavanozu dolduracak kadar kaynar içme suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

Dilerseniz birkaç adet tane karabiber ve kişniş tohumu ekleyebilirsiniz.

Mor soğanları yarım ay şeklinde doğruyoruz ve kavanoza alıyoruz (1litrelik) 1 çay bardağı sirke ekliyoruz ve kaynar suyu da ekliyoruz karıştırıyoruz ağzını kapatıp 8 saat bekliyoruz ve hazır.

İlk olarak soğanları incecik halkalar halinde kesmekle başlayalım.

Sonrasında yarım kiloluk kavanoz içine bastırarak yerleştirin

Üzerine; sumak, kaya tuzu, şeker ve limon tuzunu koyup kavanozu tamamen elma sirkesi ile doldurun, ardından ağzını sıkıca kapatın.

Şeker oranının fazla olmaması gerekir, aynı zamanda tuz miktarından fazla olmalı

Turşunuz hazır, ertesi gün yemeye başlayabilirsiniz.

SOĞAN TURŞUSUNUN FAYDALARI

-İltihaplara iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Ağız içindeki bakterileri de azalttığı tespit edildi.

-Soğan veya allium familyasına tabi sarımsak kanser riskini azaltan faydaları ile de biliniyor

-Araştırmalar soğan tüketenlerin kolon, boğaz, prostat ve yumurtalık kanserlerine yakalanma risklerinin az olduğu gösteriyor

-Kırmızı soğan, peribiyotik görevi gören fruktooligosakkaritleri içerir. Kalın bağırsaktaki sağlıklı bakterileri besler.

-Diyabet, kolon kanseri ve depresyona iyi gelir.

-Soğanın bir diğer faydası da kemik sağlığına iyi gelmesidir.

-Mor soğan osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

-İnsan üzerinde yapılan araştırmalarda düzenli soğan tüketen kadınların kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğunu tespit ettiler.

-Trigliseridleri ve kolestrol düşüren mor soğan bu sayede kalp sağılığına iyi gelen faydaları da içinde barındırır.

-Kırmızı soğan içerdiği antosiyaninler sayesinde birçok hastalığa karşı da korur.

-Yüksek kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

-Arpacık soğan tüketimi cinsel gücü artırıcı etkiye sahiptir, bazı kişilerde erken boşalma sorununun da öne geçtiği bilinmektedir.