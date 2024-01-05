8 yaşındaki Ela’ya okul dönüşü başıboş 10 köpek saldırdı. Köpek terörüne kim dur diyecek

Saldırı, Toptepe Mahallesi’nde okula giderken gerçekleşti. Çevredeki insanların yardımıyla köpeklerden kurtarılan Ela, ilk müdahalenin ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi’nden ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ela’nın tedavisi, hastanenin acil servisindeki “kırmızı alan” bölümünde sürdürülüyor.

“KULAĞINDAN KÜÇÜK BİR PARÇA KOPTU”

Baba Yunus Sarıtaş, köpeklerin saldırısı sonucu kızının kulağından küçük bir parçanın koptuğunu belirtti. Dört çocuğunun en büyüğü olan Ela için endişelendiğini ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

“10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI”

Yunus Sarıtaş, “Kızım okuldan dönerken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben yetişmeye çalıştım ama başaramadım, oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Hemen kızımı hastaneye götürdüm.

“KIZIM ÖLÜMDEN DÖNDÜ”

Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kızım ölümden döndü. Kafasında derin bir yara vardı. Köpek ısırığı olduğu için dikiş atılmadı, farklı bir tedavi yöntemi uygulandı. Henüz kuduz teşhisi konulmadı. Yetkililerden şikayetçiyim ve gerekenin yapılmasını talep ediyorum.” şeklinde konuştu.