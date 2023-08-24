Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu

Sanatçı Ali Kal, yemek için gittiği İstanbul Beyoğlu’ndaki restoranda, mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı. Sağ kulağı kopan oyuncu, mekan sahibinden şikayetçi oldu.

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Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu 1
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Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu 2

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, sanatçı ve organizatör Ali Kal, 13 Haziran günü Beyoğlu'ndaki bir steak house'a (et restonanı) gitti. Sipariş veren Kal, yemeğinin gelmesini beklerken işletme sahibi M.A.'ya ait Çin aslanı cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

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Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu 3

Yaralanan sanatçı, yakınlardaki özel bir hastaneye giderek tedavi oldu. Sağ kulağı kopan Kal, aynı mekanda daha önce de bir turistin aynı köpek tarafından saldırıya uğradığını öğrendi.

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Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu 4

'PSİKOLOJİM BOZULDU' DEDİ

İşletme sahibine giderek durumu konuşmak isteyen sanatçı Ali Kal, iddiaya göre M.A.'nın önemsemez tavrıyla karşılaşınca sinirlendi.

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Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu 5

Sanatçı, başına gelen bu olay nedeniyle sahnelere ara verdiğini, maddi olarak zarara uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Uzuv kaybı nedeniyle psikolojik olarak da etkilendiğini ifade etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu 6
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