Şarkıcı Ali Kal restoranda köpek saldırısına uğradı. Sağ kulağı koptu

Sanatçı, başına gelen bu olay nedeniyle sahnelere ara verdiğini, maddi olarak zarara uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Uzuv kaybı nedeniyle psikolojik olarak da etkilendiğini ifade etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.