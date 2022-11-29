﻿Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Deniz yaralandı

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 109’uncu sokakta bulunan evlerinin önünde oynayan Deniz Çetin, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan küçük çocuk, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bacağından yaralanan Deniz, yapılan kuduz aşısı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

