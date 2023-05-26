80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı

Takip edenler bilir. Etmeyenler de edenlerden mutlaka günü gelince öğrenir.

Sık sık, iğneyi kendimize batırıyoruz. Yozlaşan spor medyasının arka bahçesini eşeliyoruz.

Bakmayın adının spor medyası olduğuna.

Holding sahibi.

Kabzımal.

Balıkçı.

Kebapçı.

Kömürcü.

Madenci.

Özet ile ne ararsan var içinde. Adamı olan, üste para veren köşe kapmış! Ya da yorumcu olmuş!

Mesleği sadece gazeteci olanlar neredeyse azınlıkta.

Hadi diğerlerini ‘es’ geçelim.

Meslek sahipleri de gerçek işlerini yapmıyorlar. Sisteme uyan çok.

Kimi BİP'i yeniden canlandırma peşinde. Yani yüksek rant hedefi.

Kimi kulüplerin gönüllü amigosu.

Yazık!

Geçtiğimiz günlerde meslekten M.Tahir Kum bir paylaşımda bulundu.

Asrın vurgunu haline gelen Terim fonu diye anılan 84 milyon dolarlık vurguna gönderme yaptı.

Bu konu ile ilgili para kaptıranlar arasında sadece bir kişinin suç duyurusunda bulunmadığını belirtip, 'Kim acaba' diye sordu.

Kurnaz!

Cevabını bildiğin soruyu sormak nedir yahu!

Elbette cevabı biliyordu:

Fatih Terim.

Ama yazamıyor. Yazmıyor.

Peki neden?

Pek de yıldızları barışmayan hocayı neden saklıyor.

Biraz kurnazlık biz yapalım.

Cevabını bildiğimiz bu soruyu Kum’a soralım.

Çok ilginç değil mi? 10 milyon euro kaptıran birinin suç duyurusunda bulunmamış olması tuhaf gelmiyor mu?

Terim’in kredi alıp, bu yüksek gelirli fona yatırdığı, olay patlak verince de Bodrum’daki villasını 25 milyon dolara satışa çıkardığı haberleri yapıldı.

Biraz kulak kabarttık.

Daha önce paylaştığımız gibi Denizbank şube müdiresi dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Müdire hanımın, “Bir kuruş aldığım yok. Mal varlığım ortada. Fatih Terim, Sarıyer’deki evime, Bozcaada’daki yazlığıma defalarca gelip gitti. Futbolcuları organize etti. Beni haksız yere tek suçlu gösteriyorlar. Algı yapıyorlar” türünde ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Bu iş öyle sıradan değil. 84 milyon dolarlık vurgun.

Bir insan İstanbul’dan kalkıp Bozcaada’ya kahve içmeye gitmez.

Hadi müdire hanım ile çok samimi diyelim. Bir kez gider. İki kez asla!

Terim’in sözüne inanıp para hırsına yenik düşen diğer isimler, soluğu eski hocalarının yanında aldılar.

Yandık, bittik, mahvolduk diye ağıtlar yaktılar.

Balıkesir’de aldığı devasa çiftlik arazisini satıp fona yatıran Arda Turan dayanamayıp ağlamış.

Ahhh ah. İçim gitti duyunca!

Selçuk İnan, ailesinin bu olay sonrası dağılma aşamasına geldiği şeklinde dert yanmış.

Üzücü durum. Hem de çokk.

Bunları gören Emre Belözoğlu, paralarının geri ödenmesini istemiş..

İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen ne olsun ki!..

Terim, beş yatır, üç al diye ikna ettiği isimlere; yardımcı olacağının sözünü vermiş.

Bakalım nasıl olmuş.

Farkında mısınız bilmem.

Olay patlak verir vermez neler oldu.

Hiç bir deneyimi olmayan Selçuk İnan, Kasımpaşa’ya hoca yapıldı.

Semtten dahi geçmeyen Terim, ilk maçta tribünde değil, saha içine inip destek verdi.

Neredeyse yedek kulübesinde oturacaktı!

"Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni neden öptü?" diyen olmadı.

Hemen ardından Arda Turan'ın Tolunay Kafkas’ın yerine Milli takıma gitmesi için lobi çalışması yapıldı.

Olmadı. Soluğu Eyüpspor’da aldı.

Kasımpaşa’dan İnan ile ayrılan Terim, Haliç köprüsünü geçer geçmez sağa dönüp Eyüp maçına gitmez mi!

Tiyatro şahane değil mi!

Fonda kaybedenlere hocalık bonus olarak veriliyor.

İnsanın Terim Fonzadesi olası geliyor.

Emre, yurt dışında hocalık yapma isteğini bir anda ortaya koymaz mı!

Haydaa..

İtalyan Fiorentina’ya gider mi?

Yok, olmaz demeyin.

Olur olur.

Terim, bu kez Eyüp’ten direkt alana geçip, ilk İtalya uçağına atlayıp desteğe gider.

Zavallı Muslera ne yapsın?

Gelip, geçen topları izleyip durdu. Hala toparlayamadı.

Gökte uçan kuşlar kadar yalnız.

Kaderine terk edildi. Son anda fon dışı kalan Okan Buruk’un çabaları da Başkan Özbek’ten karşılık bulmamıştı.

Ee normal değil mi.

Kum(!) saati doluyor. Bunca koşturmaca içinde, kalkıp Adliye’ye gidip savcılığa suç duyurusunda bulunmak zor.

Ya da avukatıyla bir araya gelip dilekçe sunmak. Sıkıntılı süreç.

Hadi sundu, bu kez tüm yazılmayan ama bilinen gerçekler resmî kayıtlara geçmiş olacak.

Şimdi başkaları gibi cevabını bilip yazmadığı gazeteci gibi değil kamuoyu adına soralım:

"Sayın Terim, tüm oklar size dönmüş durumda. 10 milyon euro kaptırmışken, neden şikayetçi olmadınız?"

Bu elbette kişisel durum. Ancak kamuya malolmuş bireyler olarak, asrın vurgununda adınız geçtiği için belki açıklama yapma gereği duyarsınız.

Aksi taktirde bu tür yazıların arkası gelmeyecektir.

Cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz efendim.

Yerinizi rezerve ettik.

Gelir gelmez bu köşede yayında olacak!

Bekliyoruz..

Tez zamanda inşallah.

Maşallah!..

Uyarı

Ülkemiz maalesef dolandırıcılıkta sınır tanımıyor.

Bunca uyarılara rağmen yaşananlar ortada.

Siz siz olun, tuzağa düşmeyin. Öyle bir dünya yok.

Ayrıca bu ve benzeri isimlerin paraları çok. İşi kotarırlar.

Ya siz!

Dikkat!