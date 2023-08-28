80 yaşında üçüncü üniversitesine kaydoldu

Edirne'de hurdacılık yaparak geçinen iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, üçüncü üniversitesine kaydoldu.

KAYNAK: İHA
80 yaşında üçüncü üniversitesine kaydoldu

YKS sınavından 249 puan alan iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazandı. Edirne'de "profesör amca" lakabıyla tanınan Şevki Kılıç, kaydını yaptırmasının ardından gençlere tavsiyelerde bulunarak, hiçbir zaman okumaktan vazgeçmemelerini söyledi.

4 YILLIK TARİH BÖLÜMÜNÜ 3 YILDA BİTİRDİ

Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi 4 yıllık Tarih Bölümünü 3 yılda bitirdi. İki kez tarih bölümünden mezun olan Kılıç, üçüncü üniversitesini Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde okumak için derslere çalıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazanan Kılıç, okuma azmiyle gençlere taş çıkarıyor. Günde 200 sayfaya yakın kitap okuduğunu belirten Kılıç, kazandığı üniversitede kaydını yaptırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

"ARKEOLOJİ KAYDIMI YAPTIRDIM"

Yaşının 80 olduğunu ve kazandığı arkeoloji bölümüne kaydını yaptırmak eğitim göreceği üniversiteye geldiğini ifade eden Şevki Kılıç şunları kaydetti:

"Arkeoloji bölümünü tek tercih ile kazandım ve bugün kaydımı yaptırdım. Daha öncede 2019 yılında tarih bölümünü bitirmiştim. Bugün tek tercih ile arkeoloji kaydımı yaptırdım. Okullar açılınca da öğrenime devam edeceğim. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile bilgisayar ve yabancı dil bakımında gençlerden biraz geri kalmış olabilirim ama diğer konularda bende kendimi yetiştirdim. Benimde gayet güzel Osmanlıca okumam var.

"HER GECE 100-200 SAYFA KİTAP OKUYORUM"

Gazete, dergi ve tarihi kitaplardan çeviri yaptığını söyleyen Kılıç, "Bu çalışmalarım için dijital bir gazete çıkarmayı düşünüyorum. Okumayı seviyorum ve her gece araştırma yaptığımdan dolayı yaklaşık 100-200 sayfa kitap okuyorum. Gençlere tavsiyem, her ne kadar imtihana girip başaramamışsalar da tekrar denesinler. Hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, okumak onlara her açıdan fayda saylayacaktır" diye konuştu.

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