Türkiye yüzyılı diplomalı işsizler yüzyılı oldu. İşsizlik ödeneğine başvuran üniversiteli sayısı uçtu

2023’ün ilk yarısında İşsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 6 bin 290’ı yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmak üzere 187 bin 871’e çıktı.

Türkiye yüzyılı diplomalı işsizler yüzyılı oldu. İşsizlik ödeneğine başvuran üniversiteli sayısı uçtu

AKP iktidarı Türkiye Yüzyılı sloganıyla adeta diplomalı işsizler ordusu yarattı. İktidarının, “Her ile bir üniversite” stratejisi, Türkiye’deki genç işsizler ordusunun katlanarak artmasına yol açtı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, genç işsizliğinin ulaştığı çarpıcı boyutu, TÜİK’in makyajlı verileri dahi gizleyemedi. TÜİK’in verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 18,6 seviyesine ulaştı.

Türkiye'de iş bulabilen üniversite mezunlarının büyük bölümü ise eğitimini aldıkları alanlardan çok farklı alanlarda çalışmak zorunda kaldı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 18,6

TÜİK’in verilerine göre, haziran ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı mayıs ayına göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.

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OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 826,5 BİN KİŞİ

İŞKUR’un verilerine göre, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde toplam 826 bin 588 vatandaş işsizlik ödeneği için başvurdu. İşsizlik ödeneğine başvuranların yalnızca 362 bin 100’ü ödenek almaya hak kazandı.

187 BİNİ DİPLOMALI İŞSİZ

Başvuranların öğrenim durumlarına göre dağılımı ise dikkat çekti. İşsizlik ödeneği için başvuran üniversite mezunlarının sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de İŞKUR’un verilerine yansıdı.

Buna göre, işsizlik ödeneğine başvuranlar içinde üniversite mezunlarının sayısı 187 bin 871 oldu. 2020 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 200 bine dayandı.

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