Cumhuriyet tarihin en büyük eğitim skandalı: 166 puanla Boğaziçi Üniversitesi

Üniversiteye daha önce gitmemiş 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında üniversitelere yerleşenlerin YKS puanları tartışma yarattı. Bir kişinin 166 puanla Boğaziçi Üniversitesi'ne girmesi infial yarattı.

Cumhuriyet tarihin en büyük eğitim skandalı: 166 puanla Boğaziçi Üniversitesi

ÖSYM YKS Yerleştirme sonuçlarının yayınlanmasıyla bölümlerin taban ve tavan puanları da belli oldu. Üniversiteye daha önce gitmemiş olan 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi dahil birçok üniversite, düşük puanlarla öğrenci kabul ettiği ortaya çıktı. Bir kişinin, Boğaziçi Üniversitesi'ne 166 puanla yerleşmesi üniversite adayları arasında infial yarattı.

Eski sistemde, 4 senelik üniversite eğitimi için belirlenen baraj puanı 180 iken, 2023'te daha düşük puanlarla üniversiteye öğrenciler alındı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümüne 166 puanla kabul edilen bir kişinin hikayesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Sonuçlara göre, daha önce üniversiteye gitmemiş 34 yaş ve üstü kadınlar için tahsis edilen ek kontenjanla, geçmişte 180 olarak belirlenen 4 senelik baraj puanının altında kalan birçok kişi üniversite kazandı, bu durum kamuoyunda infial yarattı.

34 YAŞINDAN BÜYÜK KADINLAR İÇİN 21 BİN 42 KİŞİLİK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar daha önce yaptığı bir açıklamada, 34 yaşını doldurmuş ve daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadın adaylar için 21 bin 42 kişilik kontenjan ayrıldığını duyurmuştu.

Bu uygulamanın Türkiye'de fırsat eşitliğine olumlu bir katkı sunduğunu ifade eden Özvar, "Bunun yanı sıra yükseköğretime erişmede belirli bir yaşın üstünde olan kadınlara kolaylık sağladık. Bu kişilerin üniversiteyi kazanmalarını ve sunduğumuz imkanlardan yararlanarak hayallerine kavuşmalarını diliyorum" demişti.

ODA TV'nin özel haberine göre, 34 yaş üstü kontenjanından faydalanan bir öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi Fizik (İngilizce) bölümüne 166 puanla kabul edildi. Öte yandan, aynı bölüme genel yerleştirme kontenjanından giren öğrencilerin en düşük puanı ise 511 oldu. Kontenjanlar arasındaki puan farkı, sosyal medyada tepki çekti.

BOĞAZİÇİ'NDE FİZİK BÖLÜMÜNE 166 PUANLA YERLEŞTİ

Yerleştirme sonuçlarına dair taban puanlara bakıldığında, 166 puan alan bir kişinin Boğaziçi Üniversitesi Fizik (İngilizce) bölümüne yerleştiği görüldü. Aynı bölümde genel yerleştirmedeki en düşük puan ise 511 olarak açıklandı.

Aynı kontenjanla düşük puanlarla girilen bazı üniversiteler ve bölümler şu şekilde:

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Kafkas Üniversitesi Matematik bölümün 169 puan ile girildiği açıklandı.

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Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik bölümün 164, Ebelik bölümün 175 puanla girildiği belirtildi.kastamonu-universitesi.webp

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Veterinerlik bölümüne 170 puanla girildiği görüldü.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne 175, Biyosistem Mühendisliği bölümüne ise 151 puanla girildiği açıklandı.

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Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye bölümüne 168 puanla girildi.

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Uşak Üniversitesi Matematik bölümüne 170 puanla girildiği belirtildi.

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Japonca Mütercim ve Tercümanlık bölümüne 168 puanla girildi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümüne 163 puanla girildiği görüldü.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne 163 puanla girildiği açıklandı.

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Kocaeli Üniversitesi Kimya bölümüne 162, Reklamcılık bölümüne 168 puanla girildiği belirtildi.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ekonometri bölümüne 166, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne ise 164 puanla girildiği görüldü.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye(İO) bölümüne 165, Turizm Rehberliği(İÖ) bölümüne 166 bölümle girildi.

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Ankara Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne 177, Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) bölümüne ise 156 bölümle girildi.

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