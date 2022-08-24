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  • Mehmet Faraç’tan kebapçıda gelen 82 bin liralık hesaba müthiş yorum

Mehmet Faraç’tan kebapçıda gelen 82 bin liralık hesaba müthiş yorum

Bodrum’da bir iş insanının ödediği 82 bin liralık kebapçı faturasına bir yorum da Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan geldi. Faraç, o paraya bir ahır dolusu koyun yenilebileceğini hatırlattı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:42
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:16
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82 bin liraya yayladaki bütün koyunları alır yerdim dedi. Kebapçıda gelen 82 bin liralık hesaba Mehmet Faraç’tan müthiş yorum

Mehmet Faraç’tan kebapçıda gelen 82 bin liralık hesaba müthiş yorum
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Ünlü iş insanı Murat Cevahir, Bodrum’da gittiği kebapçıda 82 bin lira hesap gelince isyan etti.

Söz konusu fatura sosyal medyada gündem olurken, Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç da skandal fatura için "Yuh mu desem, çüş mü desem, eşkiyalık mı desem bilemedim." yorumuna bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Faraç, 82 bin liraya geçen sene bir ahır dolusu koyunun yenebileceğini belirtti.

2022 fiyatlarına göre bile 82 bin liraya 20-25 koyun alınabiliyor. Küçük baş hayvan fiyatları 2 bin ila 4 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Faraç, enflasyon baha gösterilerek fahiş fiyat artışlarının yapılmasına da tepki gösterirken olayı "Soygun" olarak nitelendirdi.

İşte Mehmet Faraç’ın o paylaşımı:

“Bodrum denilen soyguna müsait yerde kebap yemişler, 82 bin lira hesap ödemişler. Yuh mu desem,çüş mü desem,eşkiyalık mı desem bilemedim. Geçen sene bu ülkede, 82 bin lirayla bir ahırdaki bütün koyunlar yenilirdi be. Enflasyonu bahane ederek kazıklamanın utanç verici pervasızlığı!”

 

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Hakikat
24.08.2022 17:39
Gerçekten bir sınırı olmalı.. Kim bunlar neye göre bu fiyatları yazabiliyorlar. Galiba zengine de dokunmaya başlayınca haber oluyor. Halbuki dar gelirli sahil yerleşimlerinde çay, su dahi içemiyor  
 
Okan cerit
24.08.2022 16:16
Koyunun tanesi 1200 1300 tele kuzu fiyatı 2000 2500 tele hesabı siz yapın çiftçinin elinde herşey bedava  
 
Nurettin GÜN
24.08.2022 16:15
Dün yumurtalık polis eğitim ve dinlenme tesisleri kanpındaydım ailemle dışardan adana kebap dürümü söyledik adam başı 35 lira verdik 82 milyonluk hesaba ben inanmak istemiyorum bende Yuh diyorum  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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