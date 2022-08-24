Mehmet Faraç’tan kebapçıda gelen 82 bin liralık hesaba müthiş yorum

Ünlü iş insanı Murat Cevahir, Bodrum’da gittiği kebapçıda 82 bin lira hesap gelince isyan etti.

Söz konusu fatura sosyal medyada gündem olurken, Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç da skandal fatura için "Yuh mu desem, çüş mü desem, eşkiyalık mı desem bilemedim." yorumuna bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Faraç, 82 bin liraya geçen sene bir ahır dolusu koyunun yenebileceğini belirtti.

2022 fiyatlarına göre bile 82 bin liraya 20-25 koyun alınabiliyor. Küçük baş hayvan fiyatları 2 bin ila 4 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Faraç, enflasyon baha gösterilerek fahiş fiyat artışlarının yapılmasına da tepki gösterirken olayı "Soygun" olarak nitelendirdi.

İşte Mehmet Faraç’ın o paylaşımı:

“Bodrum denilen soyguna müsait yerde kebap yemişler, 82 bin lira hesap ödemişler. Yuh mu desem,çüş mü desem,eşkiyalık mı desem bilemedim. Geçen sene bu ülkede, 82 bin lirayla bir ahırdaki bütün koyunlar yenilirdi be. Enflasyonu bahane ederek kazıklamanın utanç verici pervasızlığı!”