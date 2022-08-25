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  • Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrikten' tutuklanınca Mehmet Faraç herkesin aklındaki o soruyu sordu

Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrikten' tutuklanınca Mehmet Faraç herkesin aklındaki o soruyu sordu

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hedef gösterildikten sonra tutuklanmasının ardından gazeteci Mehmet Faraç’tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 22:35
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 22:48
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Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrikten' tutuklanınca Mehmet Faraç herkesin aklındaki o soruyu sordu

Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrikten' tutuklanınca Mehmet Faraç herkesin aklındaki o soruyu sordu
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Nisan ayında bir konserde yaptığı espri nedeniyle şarkıcı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

Özellikle sosyal medyada, Gülşen'in hedef gösterilip hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar 'adalet' vurgusu yaparken, tutuklama kararının 'doğru olmadığı' değerlendirmesi yapıldı.

Dikkat çeken bir tepki de Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan geldi. Paylaşımında, muhalif gazeteciler için "cenaze namazı kılınmasın", “Namaz kılmayanlar öldürülebilir” diyen ilahiyatçı Ebubekir Sifil’i ve başı açık kadınlar için "Et görüyorum", "Oruç tutmayanlar sopalanabilir" Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı’yı hatırlatan Faraç şu ifadelere yer verdi:

“Konu halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıysa, muhalif gazeteciler için "cenaze namazı kılınmasın" diyenler, "namaz kılmayan öldürülebilir" diye zırvalayanlar, başı açık kadınlar için "et görüyorum", "oruç tutmayanlar sopalanabilir" diye nefret uyandıranlar da tutuklanacak mı?”

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OKUR
26.08.2022 09:04
ELİNDE LİSTESİ HAZIR LANLAR DIŞARIDA FİNK ATIYOR  
 
Salim Ertürk
26.08.2022 08:52
"O" parti neden 20 yıldır ülke yönetiminde? "Birisi" onun için Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider bir başka deyişle ona Allah demişti. Allah'a inanan akepe seçmeninden tepki yok.  
 
Ramiz Ağa
26.08.2022 08:40
Son söz sandigindir  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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