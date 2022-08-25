Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrikten' tutuklanınca Mehmet Faraç herkesin aklındaki o soruyu sordu

Nisan ayında bir konserde yaptığı espri nedeniyle şarkıcı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

Özellikle sosyal medyada, Gülşen'in hedef gösterilip hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar 'adalet' vurgusu yaparken, tutuklama kararının 'doğru olmadığı' değerlendirmesi yapıldı.

Dikkat çeken bir tepki de Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç’tan geldi. Paylaşımında, muhalif gazeteciler için "cenaze namazı kılınmasın", “Namaz kılmayanlar öldürülebilir” diyen ilahiyatçı Ebubekir Sifil’i ve başı açık kadınlar için "Et görüyorum", "Oruç tutmayanlar sopalanabilir" Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı’yı hatırlatan Faraç şu ifadelere yer verdi:

“Konu halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıysa, muhalif gazeteciler için "cenaze namazı kılınmasın" diyenler, "namaz kılmayan öldürülebilir" diye zırvalayanlar, başı açık kadınlar için "et görüyorum", "oruç tutmayanlar sopalanabilir" diye nefret uyandıranlar da tutuklanacak mı?”