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İki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya döndü

Erzincan'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:48
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​​​Erzincanda çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

İki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya döndü
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İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş İş Merkezi önünde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.Ö, O.Y, M.E.Y, O.Y. ve F.Y ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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