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Holigan terörü! Derbi sonrası yoldan geçen kişiye bıçaklı saldırı

İstanbul Zeytinburnu’nda derbi maçının ardından Fenerbahçe formalı bir kişi elinde bıçakla evine giden bir kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 20:57
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Zeytinburnu'nda bıçaklı derbi kavgası

Holigan terörü! Derbi sonrası yoldan geçen kişiye bıçaklı saldırı
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Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından, evine gitmek isteyen kişiye, aracıyla yoldan geçen bir Fenerbahçe formalı kişinin saldırısına uğradı. Fenerbahçeli formalı kişi, elinde bıçakla aracından inerek, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı. Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak, oradan uzaklaştı. (DHA)

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