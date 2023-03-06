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89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz topuna döndü.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:53
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89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı

89 kişinin öldüğü iş merkezi bir dokunuşta yıkıldı
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İHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.

Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı.

Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı biranda çökmeye başladı. Çökme sırasında toz bulutu adeta alev topu gibi oluştu. Toz bulutu uzun süre dağılırken, diğer iki blokun yıkımına da bugün devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Diyarbakır’da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.

 

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