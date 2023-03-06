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  • Depremzedeler bir bardak suya muhtaçken MADO'nun su fabrikasında tonlarca su gizlendi

Depremzedeler bir bardak suya muhtaçken MADO'nun su fabrikasında tonlarca su gizlendi

Kahramanmaraş'ta MADO'nun Marsu fabrikası, depremzedelere "Suyumuz yok" diyerek isteklerini geri çevirince, 2 depremzede fabrikanın önündeki koliler dolusu suyuların videosunu çekip, sosyal medyadan yayınladı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:35
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Depremzedelere su vermeyen MADO'nun su fabrikasında tonlarca su gizlendi

Depremzedeler bir bardak suya muhtaçken MADO'nun su fabrikasında tonlarca su gizlendi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan depremlerinde hayatta kalanlar yaşam savaşı vermeye devam ediyor. Yapılan yardımlarla hayatlarını sürdürmeye çalışan depremzedeler, Kahramanmaraş'ta ünlü kafe zinciri MADO'nun bünyesinde faaliyet gösteren  Marsu Tesisleri'nden su yardımı yapılmasını talep etti.

Fabrika yetkilileri iddialara göre "Suyumuz yok" diyerek depremzedelerin bu isteklerine olumsuz yanıt verdi. 

Bunun üzerine 2 depremzede Marsu'nun su fabrikasına gittiler. Cep telefonuyla fabrikanın önündeki kolilerce suyu görüntülemeyi başardılar. 

Muhabir gibi videonun üzerine anons çeken depremzedeler  "Marsu. Sular burada. Net gözüküyor. Varil varil koli koli. Erdal Kambur, Mehmet Kambur hainler. Su istememize rağmen suları yok diyor. İstanbul'dan su geliyor ama burada su yok diyor.." dedikten sonra video sona eriyor.

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