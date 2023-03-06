Tuba Büyüküstün depremzede çocuklar için yardım istedi

UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu oyun alanlarına gitti. Instagram’dan canlı yayın yapan oyuncu, bölgeyi göstererek, çocuklara destek verilmesini istedi. Çadır kentte miniklerle oyunlar oynayan ve sohbet eden Büyüküstün, “Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli” dedi.

“ZORLUK ÇEKİYORLAR”

“Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar” diyen oyuncu, “Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni

yapıyor” ifadelerini kullandı.