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Tuba Büyüküstün depremzede çocuklar için yardım istedi

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu Tuba Büyüküstün, Gaziantep Islahiye'ye gitti. Depremzede çocuklar ile bir araya gelen Büyüküstün, çocuklarla resimler çizip onlara moral verdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:35
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Tuba Büyüküstün depremzede çocuklarla bir araya geldi

Tuba Büyüküstün depremzede çocuklar için yardım istedi
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UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu oyun alanlarına gitti. Instagram’dan canlı yayın yapan oyuncu, bölgeyi göstererek, çocuklara destek verilmesini istedi. Çadır kentte miniklerle oyunlar oynayan ve sohbet eden Büyüküstün, “Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli” dedi. 

“ZORLUK ÇEKİYORLAR”

“Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar” diyen oyuncu, “Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni
yapıyor” ifadelerini kullandı.

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