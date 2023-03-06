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Aleyna Tilki deprem bölgesine gitti yüreği parçalandı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaşanan korkunç deprem felaketinin ardından ikinci kez Hatay'a gitti. Afet bölgesinden bir binanın enkazını paylaşan genç şarkıcı "Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor." dedi

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:50
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Şarkıcı Aleyna Tilki deprem bölgesine gitti yüreği parçalandı

Aleyna Tilki deprem bölgesine gitti yüreği parçalandı
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi

Çok sayıda ünlü isim deprem bölgesindeki depremzedelere yardım etmek için günlerce canla başla çalıştı. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Aleyna Tilki oldu

SOLUĞU HATAY'DA ALDI

İlk günden itibaren deprem bölgesindeki çocuklar için oyun alanı ve oyuncak yardımı çağrısı yapan Aleyna Tilki, soluğu yine Hatay'da aldı.

"ENKAZLAR OLDUĞU GİBİ BEKLİYOR"

Yıkılan sokakları dolaşan Aleyna Tilki, gördüğü acı manzara karşısında şunları söyledi; "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı, şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok daha fazla. Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor. Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu"

 

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