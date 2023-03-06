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Otellerde kalan depremzedeler tahliye ediliyor. Turizm sezonu geliyor diye bu hafta çıkartılacaklar. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza...

Mart geldi Türkiye yavaş yavaş turizm sezonuna girmeye başladı. Depremin ardından otellere yerleştirilen depremzedeler, sezon başlayacağı için bu hafta itibarıyla otellerden çıkarılacak.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:44
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Otellerde kalan depremzedeler tahliye ediliyor

Otellerde kalan depremzedeler tahliye ediliyor. Turizm sezonu geliyor diye bu hafta çıkartılacaklar. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza...
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Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen binlerce vatandaş farklı kentlere göç etti, kimi geçici olarak otellere ve apartlara yerleştirildi. Ancak turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otellere yerleştirilen depremzedelere bu hafta itibarıyla odaları boşaltmaları için tarihler verilmeye başlandı.

BirGün gazetesinden Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Antalya’da bir otel, geçen günlerde depremzedelere, "Öncelikle yaşanan asrın felaketi ile ilgili, otel yönetimi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak, acılarınıza ortak olmak için bu sürecin hep birlikte üstesinden gelmeye gayret ediyoruz. Otelimizin açılış tarihi ve tadilatı nedeni ile 10.03.2023 tarihine kadar sizlere hizmet vereceğimizi üzülerek bildirmek isteriz. Çıkış tarihinizi 10.03.2023 tarihine kadar resepsiyona bildirmenizi rica ederiz." yazılı mesajı iletti.

"OTEL YÖNETİMİ TAHLİYE ETMEMİZİ İSTEDİ"
Alanya’da bir otelde ailesi ile birlikte konaklayan ve otelin attığı mesaj üzerine ne yapacağını bilmediklerini söyleyen bir aile, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ev berbat durumda, ayakta duruyor ama duvarları üzerimize düşmüştü, canımızı zor kurtardık. Ayakta duruyor güya. Buna karşın az hasarlı raporu verildi. Kolonlarda bir şey yokmuş ama dışarıdan baktığınızda ortada ev diye bir şey yok. O eve giremeyiz. Otelde 12-13 kişiyiz. Burada bine yakın depremzede var. Otel yönetimi tahliye etmemizi istedi. Sağ olsunlar kapılarını açtılar bizlere ama sorun planlamanın olmaması. İnsanlar otelde günlerinin dolmasını bekliyor. 10 Mart itibarıyla otele yerleştirilen depremzedeler çıkarılacak. Turizm sezonu başlayacak ama neden devletin bir planlaması yok. Her şeyi geride bıraktık. Şu an Hatay’a şu an dönemeyiz ama ileride dönmeyi düşünüyoruz tabii"

15 MART TARİHİ VERİLDİ 
Depremin ardından başta Antalya olmak üzere, Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir gibi illerdeki oteller depremzedelere kapılarını açmıştı.

Otellere yerleştirilen depremzedelerin sayısının 100 bini geçtiği belirtilmişti. Oteller, turizm sezonunun açılacağı 15 Mart tarihine kadar depremzedeleri misafir edeceği açıklamasını yapmıştı.
 

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