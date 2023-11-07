9 Dernek didik didik arandı. 21 kişi yakalandı. Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu

Aydın'da güvenlik ekiplerinin yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 226 personel görev aldı. 5 bin 463 personel görev alırken 21 kişi yakalandı

KAYNAK: İHA
9 Dernek didik didik arandı. 21 kişi yakalandı. Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu


Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yüzlerce personel ile yürüttüğü operasyon kapsamında 9 dernek didik didik arandı.

Genel asayişin ve düzeninin sağlanması ve özellikle “Yasa Dışı Bahis", "Kumar, Tombala ve Oyun Makinelerine" suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla 75 unsur ve 226 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 5 bin 463 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde 231 umuma açık yer ve 9 dernek kontrol edildi.

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