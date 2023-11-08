Futbol dünyası karıştı. Yasa dışı bahis operasyonunda dikkat çeken detay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz" operasyonunda 43 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Futbol dünyası karıştı. Yasa dışı bahis operasyonunda dikkat çeken detay

Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin "Sibergöz" operasyonu düzenlendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, para transferinde kullanılan hesapların 3,6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit ettiklerini 3 ilde 43 şüpheli yakalandığını açıkladı.

KARA PARAYI BÖYLE AKLADILAR

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 -10.000 TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre, 71 bin 415 TL'ye, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.

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