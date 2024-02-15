İliç madenine ÇED olumlu raporu veren isim Anagold yönetiminde çıktı. Sahte rapor vermenin cezası yok mu bu ülkede?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, bütün uyarılara rağmen açık tutulmaya devam eden ve maden alanının çökmesi sonucunda 9 işçinin siyanürlü toprağın altında kaldığı İliç Altın Madeni için “Çevresel Etki Değerlendirmesi” (ÇED) olumlu raporu veren şirketin yönetim kurulunda yer alan Ahmet Oğuz Öztürk’ün, Anagold Madencilik A.Ş.’nin de yönetim kurulunda yer aldığını iletti.

KURUM VE KURULUŞLARIN BAĞIMSIZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

ÇED raporunun doğru analiz edilerek verilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, doğru analizin ancak, ÇED raporu hazırlayan kuruluşların bağımsızlığıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

“HEM ÇED RAPORU VEREN ŞİRKETTE HEM DE ANAGOLD MADENCİKLİKTE YÖNETİMDE”

Turan Taşkın Özer, 2021 yılının Ekim ayında , o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum tarafından şirkete verilen “ÇED olumlu” kararının SRK Danışmanlık isimli şirket tarafından verildiğini ifade etti. Ayrıca Özer, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Oğuz Öztürk’ün, 5 Şubat 2024 tarihinde Anagold Madencilik A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu da vurguladı.

“Bağımsızlıktan yoksun firmalar ile çevresel tehdidin gizlenmesi veya yokmuş gibi davranılması bizi bugün bu faciaya getirdi” sözlerini kullanan Özer, söz konusu maden şirketi hakkında yıllar boyunca birçok iddianın ortaya atıldığını fakat bu iddiaları bakanlığın inceleyip gereken denetimleri yapmadığını ifade etti.

“YETERSİZ DENETİM FACİA GETİRDİ

Ülkemizde vahşi madenciliğin olağan hale getirildiğini söyleyen Özer, İliç’teki facianın yetersiz denetim sonucunda yaşandığına dikkat çekti.

Konuşmasında, ÇED raporunu verme yetkisi bulunan kuruluşların bağımsız olması gerektiğini kaydeden Özer, 7 Ekim 20121 tarihinde, Murat Kurum’un Bakan olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dağıtım yerlerine, ÇED olumlu Kararı ve Belgesi gönderildiğini iletti.

“TEHLİKELER GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Özer, “Ancak Maden işletmesinin Fırat nehrine 350 metre uzaklıkta olmasına, zehirli siyanürün suya karışması tehlikesi olmasına ve toprak kayması tehlikesi bulunmasına rağmen olumlu ÇED raporu düzenleniyor.” İfadelerini kullandı ve ÇED raporunu düzenleyen firmanın SRK Danışmanlık isimli şirket olduğunu söyledi.

Söz konusu şirketin ise yönetim kurulu üyesinin Ahmet Oğuz Öztürk olduğunu ileten Özer, Öztürk’ün 5 Şubat 2024 tarihinde İliç’te madencilik yapan, maden firması Anagold Madencilik A.Ş.’nin de yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ifade etti. Özer konu hakkında, “ Bu atama, sipariş raporun ödülü olsa gerek diye düşünmemek elde değil.” dedi.

"MURAT KURUM SORUMLUDUR"

“Bağımsızlıktan yoksun firmalar ile çevresel tehdidin gizlenmesi veya yokmuş gibi davranılması bizi bugün bu faciaya getirdi.” diyen Özer, sipariş üzerine rapor düzenlenmesine imkan tanıyan Bakanlığın ve madene kapasite artırım izni veren Murat Kurum’un sorumlu olduğunu kaydetti.

Özer, “Adalet ve Kalkınma partisi iktidarı, doğa ve insan katliamına soluksuz bir şekilde yol açan maden şirketlerine ruhsat vereceğine; siparişle ÇED raporu alınmasına müsaade eden yönetmelikleri düzenlemeli ve derhal bu işin bağımsız kuruluşlarca yapılmasını sağlamalıdır. Aksi durumda daha birçok kez bu facialarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.” açıklamasında bulundu.