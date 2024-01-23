Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu: Samsunspor maçında sakatlık geçirmişti

Bu defa İsmail Kartal'ın elinde Rade Krunic kozu var.

Ancak geçmişte Bosnalı futbolcu geldiğinde de Fred ile oyun yapılarının farklı olması dikkat çekiyor.

Daha önce Fred'in yokluğunda 5 maçta sadece 1 kez kazanıp Karagümrük'ü yenebilen Kanarya, orta sahaya merhem aramaya başlayacak.

İŞTE KAÇIRACAĞI 10 MAÇ...

Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Fenerbahçe 10 maç oynayacak gibi gözüküyor. İşte o karşılaşmalar...

1) 24 Ocak - Başakşehir (D)

2) 28 Ocak - Ankaragücü

3) 4 Şubat - Antalyaspor (D)

4) 6-7-8 Şubat - Gaziantep (D) Ziraat Türkiye Kupası

5) 11 Şubat - Alanyaspor

6) 18 Şubat - Çaykur Rizespor

7) 25 Şubat - Kasımpaşa

8) 3 Mart - Hatayspor (D)

9) 10 Mart - Pendikspor

10) 17 Mart - Trabzonspor (D)