Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu: Samsunspor maçında sakatlık geçirmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Fred'in kaçıracağı maçlar belli oldu: Samsunspor maçında sakatlık geçirmişti
Brezilyalı yıldızı Fred'in geçtiğimiz dönemde 1 ay sakatlık geçirip sahalardan uzak kaldığı dönemde oynadığı 5 maçın sadece 1'ini kazanabilen Fenerbahçe, bu kez deneyimli oyuncudan daha uzun süre ayrı kalacak. Bu kez elde Rade Krunic var ama Fred'in yokluğundan kadronun nasıl etkileneceği merak konusu.

Bu defa İsmail Kartal'ın elinde Rade Krunic kozu var.

Ancak geçmişte Bosnalı futbolcu geldiğinde de Fred ile oyun yapılarının farklı olması dikkat çekiyor.

Daha önce Fred'in yokluğunda 5 maçta sadece 1 kez kazanıp Karagümrük'ü yenebilen Kanarya, orta sahaya merhem aramaya başlayacak.

aa-20240121-33495402-33495386-fenerbahce-v-yilport-samsunspor-turkish-super-lig.jpg

İŞTE KAÇIRACAĞI 10 MAÇ...
Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Fenerbahçe 10 maç oynayacak gibi gözüküyor. İşte o karşılaşmalar...
1) 24 Ocak - Başakşehir (D)
2) 28 Ocak - Ankaragücü
3) 4 Şubat - Antalyaspor (D)
4) 6-7-8 Şubat - Gaziantep (D) Ziraat Türkiye Kupası
5) 11 Şubat - Alanyaspor
6) 18 Şubat - Çaykur Rizespor
7) 25 Şubat - Kasımpaşa
8) 3 Mart - Hatayspor (D)
9) 10 Mart - Pendikspor
10) 17 Mart - Trabzonspor (D)

İlgili Haberler
Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek
Fatih terim yine yaptı yapacağını. Trabzonspor'un eski yıldızı Panathinaikos'ta
Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Fatih Saboviç büyük tehlikeyi açıkladı
Fenerbahçe maçı sonrası Gidsol vitesi 5'e taktı
Fenerbahçe maçı sonrası Gidsol vitesi 5'e taktı
Real Madrid'den Eder Militao hamlesi
Real Madrid'den Eder Militao hamlesi
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması. Trabzonspor maçında sakatlanmıştı
Fenerbahçe istiyordu. İtalya bileti aldılar
Fenerbahçe istiyordu. İtalya bileti aldılar
Saha içinde başladı koridorda yumruklar konuştu. Afrika Kupası'nda büyük kavga
Ali Koç’a karşı Sabancı! Saadettin Saran’ın listesi belli oldu
'Asker Bülent' ve gazi Osman Çakmak Sivasspor'un başarısı için birleşti
'Asker Bülent' ve gazi Osman Çakmak Sivasspor'un başarısı için birleşti
45 yıl sonra Formula 1'den tarihi karar
45 yıl sonra Formula 1'den tarihi karar
Arturo Vidal eski takımına geri döndü
Arturo Vidal eski takımına geri döndü
Real Madrid Arda Güler'i gönderecek: Ortalığı sarsan bomba iddia
Son Haberler
Belini doğrultamadığı halde çalışmak zorunda kalan yaşlıyı görenler ağladı. Fakirliğin gözü kör olsun Gündem
Belini doğrultamadığı halde çalışmak zorunda kalan yaşlıyı görenler ağladı. Fakirliğin gözü kör olsun
Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek Spor
Emre Akbaba Adana Demirspor'dan ayrılıyor. İstanbul'a geri dönecek
Cinler sardı diye terk edilen köyde 15 yıldır ailesiyle tek başına yaşıyor. 'Bir tane bile cin görmedim' Gündem
Cinler sardı diye terk edilen köyde 15 yıldır ailesiyle tek başına yaşıyor. 'Bir tane bile cin görmedim'
Herkesi aşırı düşünmek neye zarar verir? Sağlık
Herkesi aşırı düşünmek neye zarar verir?
Kağıt toplayıcısı ekonomiden dert yanıp AKP’ye vereceğini söyledi Gündem
Kağıt toplayıcısı ekonomiden dert yanıp AKP’ye vereceğini söyledi
Fatih terim yine yaptı yapacağını. Trabzonspor'un eski yıldızı Panathinaikos'ta Spor
Fatih terim yine yaptı yapacağını. Trabzonspor'un eski yıldızı Panathinaikos'ta
Bitcoin yarılanmasına 100 günden az zaman kaldı Gündem
Bitcoin yarılanmasına 100 günden az zaman kaldı