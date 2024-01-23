Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Fatih Saboviç büyük tehlikeyi açıkladı

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Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Fatih Saboviç büyük tehlikeyi açıkladı
Koç Dimitris Itoudis'in görevden ayrılmasının ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sıçrama yapıp, Türkiye Ligi'nde de zirvedeki takibini sürdürüyordu. Ancak üst üste gelen sakatlıklar, sarı lacivertli ekibin bileğini büküyor...

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelişi sonrasında EuroLeague'de üst üste galibiyetler alan ve Türkiye Süper Ligi'nde de Anadolu Efes ile liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe Beko yine zor günlere girdi.

Üst üste sakatlık gelişmeleriyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe Beko'da, geçtiğimiz hafta oynanan Zalgiris Kaunas mücadelesinde takımın bu sezonki en verimli yıldızı olan Nigel Hayes-Davis sakatlık geçirdi.

Nate Sestina, Tarık Biberovic ve üstüne son olarak Dyshawn Pierre'in sakatlıklarının da eklenmesiyle sarı lacivertliler forvet bölgesinde büyük bir çıkmaza girdi.

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Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada Bertham Derthona Basket forması terleten 26 yaşındaki Amine Noua ile bir aylık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hapoel Holon’dan ayrılarak sezon ortasında Bertham Derthona Basket’in yolunu tutan Noua, Fenerbahçe Beko’ya da gelerek bu sezon üç takımda oynamış olacak.

26 yaşındaki forvet, İtalya Ligi’nde Derthona formasıyla çıktığı altı maçta 6.0 sayı ve 4.0 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Fenerbahçe'nin Amine Noua transferi sonrası daha önce ülkemizde Beşiktaş Emlakjet forması da giyen Jordan Usher ve Litvanyalı Andrejs Grazulis'le de görüştüğü öğrenildi.

Zorlu bir fikstür sürecine girecek olan Kanarya, takviyelerle buradan en az hasarla çıkmanın planlarını yapıyor.

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