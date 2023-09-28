91 yaşında Alzheimer hastası Babaanne torunun ismini hatırlamayınca gözyaşlarına boğuldu

Editör: Osmancan Erok

Sosyal medyada yayınlanan ve izlenme rekoru kıran video dikkat çekti.

Videoda 91 yaşındaki Alzheimer hastası babaannenin torununun ismini unutunca gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.

Video sosyal medyada, “Babaannemin (91) adımı hatırlamayınca girdiği gribal enfeksiyon” notuyla paylaşıldı.

Videoda genç torunun “Bilemeyebilirsin ne var ağlayacak. Otur otur… Tamam bilemeyebilirsin ne var ağlayacak” sözlerini kullandığı görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan videonun izlenme rekoru kırdığı bildirildi.

91 yaşındaki Alzheimer hastası Babaannenin torununun ismini hatırlamayınca gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Görüntülerde "adını bilemedim" diyerek ağlayan yaşlı babaanne, izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.