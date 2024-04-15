94 yaşındaki Rahmi Koç Küba gecesinde görüntülendi! Şarkı söyleyip gençlere taş çıkarttı

Ekim ayında 94 yaşına girecek olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, gençlere adeta taş çıkarttı.

Rahmi Koç, bayram öncesi Miami’de Küba gecesine katıldı. Koç'un Küba gecesi, renkli anlara sahne oldu.

Kübalı şarkıcıyla marakas ile eşlik eden Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmezken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MARAKAS NEDİR?

Marakas, içi oyuk olan gövdesinde bulunan parçalar sayesinde sallayınca ses çıkaran bir müzik aletidir. Tahta, bambu ve plastikten yapılan türleri vardır.

Çoğunlukla Afrika ve Latin Amerika müziklerinde kullanılır.