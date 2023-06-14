AKP'nin kalesinde ekmeğe yüzde 100 zam

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, "Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi. Son bir yılda ekmeğe üst üste yapılan zamlar yüzde 100’ü aştı" dedi.

AKP'nin kalesinde ekmeğe yüzde 100 zam

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya ve komşu ili Niğde’de ekmeğe zam geldi.

Konya’da 4 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya, Niğde’de ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldi.

“GİRDİ MALİYETLERDEN DOLAYI BU ZAMMI YAPMA KARARI ALDIK”

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ekmek zammına ilişkin açıklama yapan Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, "200 gram ekmek 3,5 TL’ydi. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunduğumuz tarife 5 TL’ydi ve bugün karar alındı. 200 gram ekmek 15 Haziran’dan itibaren 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Girdi maliyetlerden dolayı bu zammı yapma kararı aldık" dedi.

“SON BİR YILDA EKMEĞE ÜST ÜSTE YAPILAN ZAMLAR YÜZDE 100’Ü AŞTI”

Konya’da son bir yılda ekmeğe yüzde 100’ün üzerinde zam geldiğini söyleyen Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, "Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi. Son bir yılda ekmeğe üst üste yapılan zamlar yüzde 100’ü aştı" diye konuştu.

"Artan maliyetler fırıncı esnafımızı zor durumda bırakırken, yoksullukla boğuşan halkımız ise ekmek bile almakta zorlanır hale geldi" diyen Ekici, "4 kişilik bir ailenin ayda sadece ekmeğe verdiği para bin 200 lirayı aşıyor. Fırıncı esnafımızın maliyetlerinin bir an önce düşürülüp, vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe ulaşması sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

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