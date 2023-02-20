Dostlar alışverişte görsün! Kuntz bakın nerede ortaya çıktı

A Milli Takım'ın başında bulunan, ancak zamanının büyük bölümünü ülkesi Almanya'da geçiren, zaman zaman da Bundeslia maçlarını Alman televizyonlarında yorumlayan Kuntz'un nerede olduğu merak ediliyordu.

Kuntz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda İspanya'da olduğunu duyurdu.

Getafe'de oynayan Enes Ünal'la yan yana çektirdiği fotoğrafı da koyan Kuntz,

"Kulübündeki mevcut durumunu ve Türkiye’nin güncel konularını konuşmak üzere santrforumuz Enes Ünal ile bir araya geldik. Kendisiyle mart ayındaki maçlarımıza ilişkin fikir alışverişinde bulunduk" diye yazdı.

Böylece ilk kez bir milli takım hocası bir futbolcuyla Türkiye'nin güncel konularını görüşmek için kilometrelerce uzaktaki bir başka ülkeye gitmiş oldu.

Kuntz diğer ülkelerdeki milli futbolcularla da Türkiye'nin güncel konularını görüşmek için buluşup buluşmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.