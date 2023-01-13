Kuntz'a bak Kuntz'a. Ameliyat bahane ekstradan para kazanmak şahane

Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra ligler başladı. Başladı başlamasına da A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Ameliyat olacağım" diyerek soluğu Almanya'da aldı.

Ameliyat da oldu. İyileşme süresince de hastanede kalacağı belirtildi.

Hatta Türkiye Futbol Federasyonu da “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kuntz ise sosyal medya hesabından "Prof. Dr. Peter R. Aldinger ve Stuttgart Diakonie Kliniği’ndeki tüm ekibine bana göstermiş oldukları yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Planlı bir diz operasyonu geçirdim ve bütün süreç çok olumlu geçti. Kısa süre sonra Türkiye’ye döneceğim. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ancak Kuntz'un Almanya'da kalmasının asıl nedeni ortaya çıktı. Türkiye'deki lig maçlarını ve milli takıma almayı planladığı futbolcuları izlemesi gereken Kuntz'un Bundesliga maçlarını SAT1 televizyonundan yorum yapmak için Almanya'da kaldığı ortaya çıktı.

Kuntz yarın hasta yatağından kalkıp, Bundesliga'da oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçını yorumlayacak.

Maçı yayınlayacak olan SAT 1 Televizyon kanalı, maç öncesi "Geri Sayım" programında Kuntz'un bir futbol uzmanı olarak iki takımı değerlendireceğini duyurdu.

Kuntz geçen haftalarda da aynı kanalda maç yorumları yapmıştı.

