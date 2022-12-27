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Kuntz yine Milli Takımı unuttu! Alman televizyonunda Messi'yi tartıştı

Milli Takımın hocası, Türk futbolu yerine, dünya futboluyla ilgileniyor. Kuntz bildiğiniz gibi...

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:56
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Alman kanalında Messi'yi tartıştı. Kuntz yine Milli takımı unuttu

Kuntz yine Milli Takımı unuttu! Alman televizyonunda Messi'yi tartıştı
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Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Arjantin'in yıldızı Messi'nin, "tüm zamanların en büyük futbolcusu" şeklindeki yorumlara katılmadığını açıkladı.
Alman medyasına konuşan Kuntz, "Tüm zamanların en iyi oyuncusundan bahsetmeyi zor buluyorum çünkü her çağın olağanüstü oyuncuları olmuştur" dedi.
Kuntz, "Bu özellikle Pele için geçerli. Ama muhtemelen ondan önce Alfredo di Stefano veya Fritz Walter veya Ferencs Puskas vardı.

Hepsi aşağı yukarı aynı formata sahipti, hepsi olağanüstü futbolculardı ve önemli turnuvalarda çok iş yaptılar.  Bu yüzden tek bir oyuncuya tüm zamanların en iyisi demek çok zor" diye konuştu.
Alman hoca, "Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Johann Cruyff ve Pele de kesinlikle olağanüstü futbolculardı. Tabii bu Cristiano Ronaldo ve Messi için de geçerli.Ama hepsinin farklı özellikleri vardı.Bu yüzden hepsini cevaplamak biraz zor." dedi.

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