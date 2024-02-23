A Milli Takım'ın işi hiç kolay değil. Devler Biberovic'e duacı. Fatih Saboviç yazdı

Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda Türkiye, ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya’ya 87-80 mağlup oldu. A Milli Takım, ilk kez formayı giyen ve 27 sayıyla oynayan Tarık Biberovic’e ‘duacı’ oldu. Şimdi Ay Yıldızlı ekibimiz, şampiyona yolunda ikinci karşılaşmasını İzlanda ile oynayacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Takım; İtalya, Macaristan ve İtalya ile B Grubu’nda mücadele ediyor. Gruplarda oynadığı ilk mücadelede rakibine mağlup olan Türkiye’de gözler ikinci karşılaşmaya çevrildi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 25 Şubat Pazar günü saat 16:00’da İzlanda’yı ağırlayacak olan Ay Yıldızlı ekibimizde tek parola: Galibiyet.

ATAMAN ZOR DURUMDA KALDI

İlk karşılaşmasında İtalya’ya deplasmanda 87-80’le geçilen Türkiye, milli formayı ilk kez giyen Tarık Biberovic’in eline baktı. Tam 27 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynayan Tarık, İtalya karşısında âdeta devleşti.

Ancak koç Ergin Ataman, Tarık haricinde bir opsiyonla rakibinin üzerine gidemediği için zor durumda kaldı. Tarık’ı skor anlamında yalnızca Melih Mahmutoğlu 14 sayıyla destekleyebildi. Oyun içerisinde ise Kenan Sipahi; 11 sayı, 6 ribaunt ve tam 8 asistle Millilerin önde gelen isimlerinden oldu.

BOYALI ALANDA CİDDİ SIKINTI VAR…

Türkiye’nin İtalya karşısında böyle bir sonuç almamasının tek yolunun; boyalı alanda yalnız kalan Sertaç Şanlı’nın desteklenmesi olduğu aşikâr... Çünkü İtalya’nın güçlü uzunlarına karşı Sertaç doğal olarak çok yalnız kaldı. Bu jenerasyondan herhangi bir ekstra -Sertaç gibi- baskın uzunun takımımızda olmaması, Yiğitcan Saybir’in ara ara bu rolü almaya çabalamasına yol açıyor.

İTALYANLAR MELLI İLE BİTİRDİ

İtalya karşısında deplasmanda çıkıp 87-80 yenildiğimiz mücadelede ev sahibi ekip tanıdık bir isimle, Nicolo Melli’nin 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla Millilerimizi saf dışı bıraktı. Spissu, Ricci, Mannion ve Tonut dörtlüsü de çift haneleri görerek takımlarına toplamda 46 sayı gibi ciddi bir katkı verdi.

İZLANDA’DA BİRKAÇ İSME DİKKAT!

Şimdi pazar günü İzlanda ile karşılaşacak olan ve rakibini Sinan Erdem’de konuk edecek olan Türkiye, birkaç yıldıza dikkat etmek zorunda… Kadrosunda Elvar Fridriksson, Thorir Thorbjarnarson ve Tryggvi Hlinason gibi değerli oyuncuları barındıran İzlanda Milli Takımı, her şeye rağmen Türkiye karşısında etkili olabilme gücüne sahip…

İzlanda, ilk maçında Macaristan’ı 70-65’le devirdi ve Martin Hermansson 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. Şimdi gözler, hafta sonunda Sinan Erdem’deki zorlu mücadeleye çevrildi.