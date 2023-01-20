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AB Konseyi Başkanı Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:19
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AB Konseyi Başkanı Michel Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti

AB Konseyi Başkanı Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti
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Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, ülkesinde temaslarda bulunduğu için Michel'e teşekkür etti.

Ukrayna'da, Rusya'ya karşı savaşın sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, cephedeki son gelişmelerle ilgili Michel'e detaylı bilgiler verdiğini aktardı.

Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

Bu (silah yardımı) çok önemli. Savaşçılarımıza, Ukrayna askerlerine savunma tedariki konusunda Avrupa'da bazı liderler tarafından doğrudan gerekli kararlar ne kadar çabuk alınırsa halkımızın ve tüm Avrupalıların güvenliğini o kadar güvenilir şekilde garanti edebileceğiz.

AB'nin bazı ülkelerinden Ukrayna'ya tankların verilmesini beklerken aynı zamanda kendi imkanlarıyla da silah üretimiyle meşgul olduklarını aktaran Zelenskiy, "Biz şahsen Ukrayna'da ortakların desteğini bekliyoruz ancak aynı zamanda kendi gücümüze de güveniyoruz ve bu nedenle ilgili üretimle uğraşıyoruz." dedi.

Zelenskiy konuşmasında, AB ülkelerini, Rusya'nın enerji kaynaklarına karşı daha ağır yaptırımlar uygulamaya davet etti.

Michel de AB olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne güvenebilirsiniz. Sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz, her zaman yanınızda olacağız çünkü ortak bir hayali paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Michel, AB ülkelerinin, Ukrayna tarafına ağır silah tedariki konusunda yardım ettiğini kaydetti.

İlerleyen sürecin Rusya-Ukrayna savaşında belirleyici olabileceğini söyleyen Michel, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemlerde Ukrayna ağır silahlar ve hava savunma sistemleri alıyor. Bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizi bu konuda desteklemek istiyoruz çünkü belki de önümüzdeki haftalar bu savaşta belirleyici olacak. Bu nedenle bu tür kararlara ihtiyaç duyuluyor.

AB olarak Rusya'ya karşı daha önce 9 yaptırım paketi uyguladıklarını hatırlatan Michel, yaptırımların özelikle enerji alanında sürdürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Muhtemel bir onuncu yaptırım paketi üzerinde istişarelere başladığımızı ve özellikle enerji yaptırımları uygulamaya karar verdiğimizi teyit edebilirim." diye konuştu.

Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini hatırlatan Michel, AB olarak bu süreçte Ukrayna tarafına destek sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Michel gelecek haftalarda AB-Ukrayna Zirvesi'nin düzenleneceğini kaydederek Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu konusunun da bu zirvede ele alınacağını dile getirdi.

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