AB mali kurallarını güncelliyor

Yeni mali kurallar, AB Konseyi, üye devletler ve AP tarafından ortaklaşa belirlendi. Bu kurallara göre, kamu borçları ve bütçe açıkları yavaş yavaş, gerçekçi, sürdürülebilir ve büyümeye uygun bir biçimde düşürülecek. Stratejik alanlarda yapılan dijital, yeşil, sosyal ve savunma yatırımları ise desteklenecek.

Makroekonomik dengesizlikleri önlemek öncelikli olurken, konjonktüre uygun politikalar için de alan bırakılacak. Üye devletler, orta vadeli mali planlarını hazırlamak zorunda kalacak. Komisyon, kamu borcunun GSYH’nin yüzde 60’ından fazla veya bütçe açığının GSYH’nin yüzde 3’ünden yüksek olduğu üye devletlere bir yol haritası sunacak. Bu yol haritası, üye devletin 4 yıllık mali uyum sürecinin sonunda kamu borcunun makul bir seviyeye inmesini veya orta vadede sağlam kalmasını sağlayacak.

Bu yol haritası, borç düzeylerini azaltmayı, borç sürdürülebilirliğini sağlamayı ve bütçe açığını yüzde 3’ün altında tutmayı hedefleyecek. Yeni kurallar, sürdürülebilirlik ve büyümeyi destekleyen yapısal reformları ve kamu yatırımlarını özendirecek. Üye devletler, büyüme potansiyellerini yükselten veya AB’nin öncelikli alanlarını kapsayan yeşil ve dijital dönüşüm, enerji güvenliği ve savunma gibi belirli reform ve yatırımları gerçekleştirdikleri takdirde 4 yıllık mali uyum sürecini 7 yıla çıkarabilecek.

AB Komisyonu, Birlik mali kurallarını yenilemeyi içeren önerisini geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Bu öneri, kamu borcunun sürdürülebilirliğini ve kapsamlı büyümeyi artırmayı, mevcut mali kuralları güncellemeyi ve yükselen kamu borç düzeylerini indirmeyi amaçlıyor. Öneride, bütçe açığı ve kamu borcu için belirlenen yüzde 3 ve yüzde 60’lık değerler değiştirilmedi.