Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden faiz mesajı
Fed üyesi Lorie Logan, Tarrant Ulaşım Zirvesi’nde yaptığı açıklamada faize enflasyona ilişkin konulara değindi.

Logan enflasyonun düşürülmesinde "muazzam ilerleme" kaydedildiğini fakat bu ilerlemenin kalıcı olduğunu doğrulamak amacıyla daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Şu anda herhangi bir ek düzenleme yapmak için bir “aciliyet” görmediklerini söyleyen Logan, işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu ve enflasyonda görünen ilerlemenin orta vadede sürdürülüp sürdürülmeyeceğine dair güven oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Diğer yandan Logan, Fed'in geçen ay politika faizini sabit tutma kararını desteklediğini söyledi.

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