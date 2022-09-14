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AB, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların süresini uzattı

AB Konseyi, Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresinin 15 Mart 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 20:57
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AB, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların süresini uzattı

AB, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların süresini uzattı
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Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini altı ay daha uzatmaya karar verdi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalamaktan sorumlu tutulan kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 15 Mart 2023'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada "AB, Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını kararlılıkla kınıyor ve Rusya'yı uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm birliklerini ve askeri teçhizatını derhal ve koşulsuz olarak tüm Ukrayna topraklarından çekmeye çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Toplam 1206 kişi ve 108 kuruluşu hedef alan yaptırımlar, gerçek kişiler için seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulması ve listelenmiş kişi ile kuruluşlara fon veya diğer ekonomik kaynakların aktarılmasının yasaklanmasını içeriyor.

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